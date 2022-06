Energetische Sanierung eines Wohnhauses in Hamburg

Der Besitzer eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Ortsteil Lokstedt wollte seine Immobilie sanieren lassen. Bereits bei der Grundsteinlegung des Gebäudes war der heutige Besitzer als kleiner Junge anwesend und bemerkenswerterweise gab er das Projekt in die Hände der and8 Architekten Aisslinger und Bracht, die just im Jahr der Grundsteinlegung geboren wurden. Schnell wurde bei einer ersten Begehung des Objekts klar, dass es sich bei dem Projekt nicht um rein kosmetische Eingriffe oder Reparaturen handeln würde, sondern dass eine komplette Erneuerung mit modernen und zeitgemäßen Methoden und Materialien notwendig wäre. Zur Bestimmung der konkreten Sanierungsmaßnahmen wurde eine Wärmebildaufnahme gemacht,die vor allem Defizite in der Wärmedämmung an Fassade und Fenstern verdeutlichte. Nach den umfassenden Baumaßnahmen ist das Haus nun bereit für die nächsten 50 Jahre und homify gewährt einen Einblick in die Resultate der Sanierungsaktion.