Einzigartig und natürlich: ein Bett aus Eiche und Weidengeflecht

Was macht das perfekte Bett aus? Die meisten von uns wünschen es sich bequem, optisch ansprechend und möglichst schadstofffrei und unbelastet für einen erholsamen, gesunden und angenehmen Schlaf. All diese Eigenschaften vereint das Bett, das wir euch heute vorstellen möchten. Und es ist darüber hinaus ein für euch individuell angefertigtes Unikat, das unser Experte André Findeisen in liebevoller Handarbeit für euch herstellt.