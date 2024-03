Kellerausbau: Wohnraum schaffen und den Wert des Hauses steigern

Ein Kellerausbau bietet viele Vorteile, wie das Schaffen von zusätzlichem Wohnraum, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, wie z.B. als Gästezimmer, Homeoffice oder Hobbyraum. Außerdem kann ein Kellerausbau den Wert eurer Immobilie steigern und die Wohnqualität insgesamt verbessern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Kellerausbau auch mit Kosten und baurechtlichen Vorschriften verbunden ist. In diesem Ideenbuch erfahrt ihr, wie ihr einen Kellerausbau durchführen könnt, was zu beachten ist, und wie ihr den Wert eurer Immobilie auf diese Weise steigern könnt. Lest euch am besten gleich die Ideen unserer Interior Designer durch. Weitere Tipps zum Thema Einrichtung findet ihr ebenfalls auf homify, z. B. hier: Frische Wohnideen für den Frühling: Einfache Ideen mit großer Wirkung.