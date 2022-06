Vorher-Nachher: So kommt deine Einraumwohnung ganz groß raus

Du wohnst in einer Einzimmerwohnung und fragst dich, wie du sie am besten strukturierst und einrichtest, um das Maximum aus dem wenigen vorhandenen Platz herauszuholen und dein Zuhause zur echten Wohlfühloase zu machen? Dann solltest du unbedingt weiterlesen, denn wir zeigen dir an einem Projekt der argentinischen Innenarchitekten von Estudio Nicolas Pierry, wie eine Einraumwohnung ganz groß rauskommen kann. Sie haben ein 40 qm kleines Studio-Apartment samt 9-qm-Balkon in eine moderne Wohnung verwandelt, in der alles seinen Platz hat und jeder Zentimeter clever genutzt wird.