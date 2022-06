Kleines Schlafzimmer einrichten – mit diesen Tricks wirkt’s größer

Für welche Bettgröße ihr euch auch entscheidet, denkt darüber nach, das Bett in der Höhe zu platzieren. Gerade bei hohen Decken kann ein Hochbett in einem kleinen Schlafzimmer den entscheidenden Unterschied machen, verdoppelt sich doch nahezu die nutzbare Fläche. Hochbetten kann man natürlich fertig kaufen – ideal für alle Handwerksmuffel und Ungeduldigen. Allerdings müsst ihr dann auch nehmen, was ihr bekommt. Das mag bei der Liegefläche nicht so viel ausmachen, bei der Höhe mitunter aber schon, schließlich variieren Körpergröße und Raumhöhe von Fall zu Fall. Besser ist es daher, das Hochbett selbst zu bauen und so individuell an die Gegebenheiten anzupassen. Mit etwas Geschick oder Hilfe von erfahrenen Hobbytischlern könnt ihr so die perfekte Lösung für euer kleines Schlafzimmer verwirklichen. Die Fläche unter dem Hochbett kann dann ganz unterschiedlich genutzt werden – als gemütliche Sofaecke mit Couch und Beistelltisch, als begehbarer Kleiderschrank, als Arbeitsbereich oder Hängemattenparadies. Mit so viel mehr Platz hat man auf einmal auch ungeahnte Möglichkeiten, sein kleines Schlafzimmer hübsch einzurichten.