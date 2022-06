Cleverer Stauraum: Wie ihr das meiste aus eurem Schlafzimmer herausholt

Seine Garderobe – oder zumindest Teile davon – offen auf einer Kleiderstange zu präsentieren ist eine weitere tolle Idee für klugen Stauraum. Zum einen lässt so eine offene Stauweise Luft an unsere Kleidung. Schimmelbildung und muffigen Gerüchen wird so vorgebeugt. Zum anderen ist eine einfache Stange natürlich viel billiger als oft teure Schränke und Kommoden. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch diese Art des Stauens unsere Kleidung selbst zum dekorativen Element im Raum wird.

Wenn ihr Lust habt, selbst kreativ zu werden, lässt sich mit etwas Fantasie und der richtigen Vorbereitung so ein Kleiderständer auch selbst zusammenstellen. Achtet aber darauf, das schöne Teil nie zu überfüllen. So wird den einzelnen Stücken Raum gegeben und ihr habt länger Freude an dem Möbelstück.