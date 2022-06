Klein, aber oho: Einzimmerwohnungen geschickt einrichten

Die dritte Einzimmerwohnungs-Challenge startet in Bologna, in einem 33 qm-Apartment. Neben dem Schlafzimmer gibt es hier ein Badezimmer sowie eine Küche, die ebenfalls als Wohnzimmer genutzt wird. Bei der Einrichtung wurde Wert auf helle Farben gelegt, die das Apartment optisch großzügiger wirken lassen. Deko findet sich hauptsächlich in Form von Bildern an den Wänden – eine sehr platzsparende Lösung. Dass auch wenige Zentimeter einen großen Unterschied machen, zeigen die Heizungen: Sie sind in die Wand eingelassen, ragen also nicht in den Raum hinein, was zusätzlich Platz spart.