homify 360°: Modernes Energieeffizienzhaus am See

An einem See in Schleswig-Holstein plante und baute die Architektin DAGMAR FRITZ-KRAMER von der BAU-FRITZ GMBH & CO. KG ein modernes Energieeffizienzhaus.

Der Wunsch der Bauherren war es, den Bungalow während ihrer Urlaube zu nutzen und später im höheren Alter gänzlich in das Haus einzuziehen. In vielen intensiven Gesprächen äußerten die Bauherren, dass sie sich ein Haus mit einer sowohl zeitlosen als auch außergewöhnlichen Architektur wünschten. Klare Linien und keine Kompromisse sollten das Gebäude vereinen. Entstanden ist ein überlegtes ebenerdiges Haus, das insbesondere im Alter eine kluge Wahl darstellt. Die Form und das Design präsentieren sich filigran und schnörkellos aufgrund der linearen Holzfassade und dem abgestimmtem Flachdach.

Weiterer wichtiger Punkt bei der Planung war die bautechnische und – biologische Sicht des Hauskonzepts. So wurde der moderne Bungalow in ökologischer Holzbauweise gefertigt und schafft eine Symbiose aus ganzheitlichem Wohnanspruch und technischem Komfort. Niedrigste Heizkosten werden aufgrund der starken Wände von 37 Zentimeter erreicht. Ausschließlich schadstoffgeprüfte Materialien kamen zum Einsatz. An kalten Tagen sorgen eine Pelletheizung sowie ein Kaminofen für behagliche Wärme und für niedrige Energiekosten. Die ökologische Dämmung aus Holz sowie eine „serienmäßige“ Elektrosmogschutzplatte runden das Konzept ab. Insgesamt bewirkt die Naturbauweise eine Reduktion von 40 Tonnen CO2 und leistet somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.