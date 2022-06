Metall als Stilelement in der Küche

Überall in der Küche wird Metall funktionell verwendet, ob in Form von Armaturen, Scharnieren, Griffen, Füßen oder Gestellen. Oft wird es jedoch hinter Holz, Kunststoff oder Lack versteckt, denn bloßer Stahl wirkt in vielen Situationen kalt, ungemütlich und unfertig. Doch auch das Gegenteil ist möglich: Heute haben wir ein paar Wohnideen mitgebracht, die zeigen, dass Metall in der Küche auch ein beeindruckendes Stilelement sein kann. Edelstahl, Aluminium und andere Metalle sind Grundlage für viele moderne und kreative Designs, die absolutes Blickfang-Potenzial haben.