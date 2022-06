Welcher Boden fürs Badezimmer?

Ein Belag aus Fliesen ist immer noch die häufigste Bodenart im Badezimmer. Doch wer nur an weiße Fliesen mit grauen Fugen denkt, die den Raum trostlos und kühl wirken lassen, dem sei gesagt, dass dies nicht alles ist. Fliesen gibt es mittlerweile in unterschiedlichsten Größen, Ausführungen und Farben. Mosaikfliesen beispielsweise erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie unglaublich vielfältig und individuell zum Einsatz gebracht werden können – ob großflächig auf Boden und an Wänden oder zur Hervorhebung einzelner Bereiche; Mosaikfliesen sind stets stilsicher. Aber auch große Fliesen beispielsweise in Anthrazit oder Schwarz können gezielt als dekoratives Element eingesetzt werden und dem Bad ein ganz besonderes Aussehen verleihen. So bilden sie einen tollen Rahmen für weiße Sanitäranlagen und Mobiliar aus Holz. Damit schaffen sie nicht nur einen individuellen Look, sondern auch eine behagliche Raumatmosphäre.

Dabei müssen Bodenfliesen vor allem robust sein, da sie ständig beansprucht werden. Auch eine regelmäßige Reinigung ist zu empfehlen. Denn gerade im Bad landen schnell mal Wasser und Schaum auf dem Boden, was für Kalkränder und unschöne Flecken sorgt. Allerdings gibt es derweil sogar richtige Innovationen unter den Fliesen. Hierzu zählen solche mit Lotuseffekt, die so beschichtet sind, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Und auch rutschhemmende Fliesen, die überaus trittsicher sind und ein Weggleiten verhindern, zählen dazu. Fliesen sind also gar nicht so langweilig, wie man auf den ersten Blick denkt.