homify 360°: Komplexes Einfamilienhaus in Tokio

Durchschreitet man das Tor, findet man sich in dem modernen Hof wieder, der ganz anders als das Äußere zunächst vermuten lässt, in strahlenden Weißtönen gestaltet wurde. Natürliche Elemente halten in dem abgeschirmten Bereich Einzug. Der Boden wurde ausgelegt mit dem hochwertigen Tropenholz Douglasie. Dieser natürliche Werkstoff hat den Vorteil, dass er ohne chemischen Holzschutz auch in außenliegenden Bereichen eingesetzt werden kann und trotzdem vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Eine Pflanze wurde in einen rechteckigen Ausschnitt eingesetzt und versprüht Natur pur.