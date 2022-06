homify 360°: Das Cliff House

Adrenalin-Junkies werden sofort große Augen bekommen und Menschen mit Höhenangst bestimmt feuchte Hände: Das Cliff House hebt unsere Vorstellungen von Wohnen an einem außergewöhnlichen Ort auf ein neues Level.

Der Entwurf für dieses aufsehenerregende Haus stammt von unseren Experten von Modscape. Ein australisches Ehepaar wünschte sich ein Haus an der Südwest-Küste von Victoria in Australien, das möglichst eng mit der Natur verbunden ist. Und was liegt da näher, als das Gebäude einfach direkt am Felsen zu befestigen? Wie das aussehen soll, haben wir einmal genauer unter die Lupe genommen.