homify 360°: Modernes Haus in Japan

Wir beginnen mit unserem Rundgang durchs Haus im lichtdurchfluteten Esszimmer. Es befindet sich im hinteren Teil des Gebäudes, also dort, wo das schräge Dach am höchsten ist. Die großen Fensterfronten lassen nicht nur jede Menge Licht und Luft hinein, sondern gewähren auch einen fantastischen Ausblick auf die angrenzende Terrasse und die Natur hinterm Haus. In Sachen Material und Farbe gibt dunkles Holz den Ton an, was dem Ganzen eine ebenso natürliche wie elegante Note verleiht.