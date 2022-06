homify 360°: Traditionelles italienisches Haus

Um dem Gebäude ein zeitgemäßes Design zu verleihen, wurde die Fassade mit einem ebenmäßigen cremefarbenen Putz versehen. Die Fensteröffnungen sind, so wie es damals üblich war, relativ klein und verteilen sich geordnet über der großen Wandfläche. Aufgewertet wird das Gesicht der Fassade durch die hölzernen Fensterläden, die der Gestaltung der Fassade Beweglichkeit verleihen. Neben dem dekorativen Element haben die Fensterläden natürlich auch einen praktischen Nutzen. So schützen sie zum einen vor der Sonne und versprechen zum anderen kühlere Räume in den Sommermonaten.