homify 360°: Energieeffizientes Anwesen mit Traumausblick

Wir zeigen euch heute ein Anwesen, das nicht nur einen traumhaften Panoramablick zu bieten hat, sondern auch noch extrem energieeffizient ist. Das rund 1.000 Quadratmeter große Grundstück liegt unterhalb einer Schlossanlage und bietet einen spannenden Ausblick auf die umliegende Natur. Der Rosenheimer Architekt Daniel Wagner setzte darauf, diesen Panoramablick in den Mittelpunkt zu rücken. So finden sich beispielsweise auf allen drei Etagen Panoramafenster. Für die Realisation des ambitionierten Entwurfs engagierte der Bauherr unsere Experten von Bau-Fritz GmbH & Co. KG. Sie sind bekannt dafür, gesunde, nachhaltige und ökologische Qualitätshäuser zu bauen.

Um das Gebäude optimal in die bestehende Bebauung einzugliedern, wurde ein biologischer Mineralputz in Terakotta gewählt. Auch die naturbelassene Lärchenverschalung nimmt die Tradition von Holzfassaden in der Region wieder auf. Zudem wurde stark darauf geachtet, dass beim Heizen so wenig fossile Ressourcen wie möglich verwendet werden. Das Haus ist mit Hobelspäne-Dämmung von Baufritz ausgestattet und hat dreifach verglaste Fenster.