Tische fürs Esszimmer

70 oder 90 Zentimeter sind für einen Esstisch schon eine angemessene Breite. Doch schnell wird es eng, wenn wir mit unseren Freunden einen gemütlichen Abend mit Raclette oder Fondue machen möchten. Damit das Fondue-Set samt Soßen und Salat auch genügend Platz auf dem Tisch findet, sind ausziehbare Exemplare ideal für das Esszimmer.

Das hier zu sehende Modell varia duo lässt sich um bis zu 30 Zentimeter verbreitern. Dafür müssen wir einfach nur an der Tischfläche ziehen und schon kommt in der Mitte großzügiger Stauraum zum Vorschein. Dieser neu gewonnene Platz kann auf vielfältige Weise genutzt werden: Wird eine Einlageplatte darüber gelegt, ergibt sich eine zum Tisch ebene Fläche, auf der wir unsere Essensutensilien abstellen können. Allerdings kann dieser Tisch auch als Arbeitsplatz umfunktioniert werden, denn in dem Stauraum unter der Platte lassen sich eine Verteilersteckdose und Kabel für Laptop & Co. unterbringen.

Der Tisch besteht aus Massivholz sowie Formsperrholz. Als Massivholz kann Nussbaum, Esche oder Eiche verwendet werden.