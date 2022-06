10 luxuriöse Badezimmer

In einem extravaganten und opulenten Haus zu wohnen ist für viele von uns ein Traum. In luxuriösen Badewannen plantschen, im eigenen Spa entspannen und umgeben von Marmor und anderen edlen Materialien den Panoramaausblick aufs Meer genießen – gerade im Badezimmer träumen wir alle gerne von ein wenig dekadentem Luxus. Wir haben euch heute eine Auswahl einiger der luxuriösesten Badezimmer mitgebracht, die wir hier auf homify finden konnten. Vom Stil her sind diese Bäder sehr unterschiedlich, aber dennoch haben sie alle einiges gemeinsam – jede Menge Platz, teure Materialien, einzigartige Designs, ausgewählte Dekorationsaccessoires und viel natürliches Licht. Alles Dinge, die so manchem Normalo-Bad häufig fehlen. Deshalb nehmen wir euch mit auf eine kleine Bäderreise durch Dekadenz und Luxus.