Shabby Chic: Tipps rund ums Einrichten

Shabby Chic ist ein Begriff, der eine ganz besondere Art, sein Zuhause einzurichten, umschreibt. Geprägt wurde der Begriff in den 1980er Jahren in England und wird vor allem für Interieurs und Möbel angewendet, die natürlich gealtert sind: Gebrauchsspuren wie abgeplatzter Lack, durchscheinende Holzmaserungen oder sichtbare Gebrauchsspuren werden zum Stilelement. So wohnt dem Shabby Chic eine individuelle, einzigartige Schönheit inne. Gleichzeitig wird der Begriff auch auf Dekorationsartikel und Möbelstücke angewandt, die künstlich auf alt getrimmt wurden, beispielsweise durch spezielle Farben oder Herstellungstechniken. Vom Aussehen her ist der Shabby Chic zudem nah mit dem Landhausstil und anderen eher rustikalen Einrichtungsweisen verwandt.

Charakteristisch ist die Verwendung heller, pastelliger Farben, weicher fließender Stoffe, unbearbeitetem oder antikem Holz und schnörkeligen Eisenverzierungen. Generell hat dieser Stil einen eher femininen Touch.

Das Schöne an diesem Look ist, dass er unsere Kreativität beflügelt. So finden wir nicht nur im Handel, sonden auch auf Flohmärkten Teile, die unser Shabby-Chic-Zuhause komplett machen. Ein weiterer Vorteil dieses Styles ist, dass er gleich ein heimeliges, wohnliches Ambiente schafft, in dem man sich einfach wohlfühlt. Vor allem in Zeiten von modernem Minimalismus, der oft eher unterkühlt wirkt, ist dieser warme, einladende Trend eine echte Wohltat.