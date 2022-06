Zeitschriften stilvoll aufbewahren

Ausgelesene Zeitschriften und Magazine landen in der Regel ziemlich schnell im Altpapier. Doch hin und wieder gibt es besondere Lieblingsstücke, die wir gerne aufheben und immer wieder durchblättern wollen. So sammeln sich im Laufe der Zeit in so mancher Wohnung unschöne Papierberge und unordentliche Stapel mit altem Lesefutter. Immer noch besser, als das Ganze in einem hässlichen Zeitschriftenständer verschwinden zu lassen, der zum Schandfleck der kompletten Einrichtung wird… Zum Glück sind diese Zeiten aber längst vorbei. Die Magazinständer von heute sind nicht nur praktisch und funktional, sondern auch optisch echte Hingucker und können durchaus stolz präsentiert werden. Oft sind sie sogar selbst wahre Kunstwerke, die auch im leeren Zustand eine Menge hermachen. Wir zeigen euch, wie schön es sein kann, Ordnung zu halten.