Farbiges Apartment: Pfaufeder

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirken mag, aber die Anordnung der leuchtenden Farben hat durchaus System. So wurden die unterschiedlichen Zonen, die in nur einem Raum zusammengefügt wurden, jeweils einer speziellen Farbe zugeordnet. Begleitet wird jedes Farbmuster immer von dem Grundton Taupe, das sorgt für einen roten Faden und ein einheitlicheres Bild. Die offene Küchenzeile findet sich in der rechten Ecke des Raumes und glänzt in strahlendem Türkisgrün. Der frischen Farbe sagt man nach, dass man durch sie Kräfte sammelt und die Regeneration anregt – das macht in der Küche auch wirklich Sinn. Das Wohnzimmer im vorderen Teil des Raumes nimmt sich eher zurück und präsentiert sich lediglich mithilfe der Möblierung in einem eleganten Blau. Der Kolorierung hat eine beruhigende und entspannende Auswirkung auf den Organismus, deshalb eignet sich die Farbe auch sehr gut fürs Schlafzimmer.