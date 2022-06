Top 5 der Woche: Uns packt das Reisefieber!

Wie wäre es mit einem Wochenendtrip in die deutsche Hauptstadt Berlin? Neben all den politischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten empfehlen wir euch, einen Abstecher in den Prenzlauer Berg zu machen. Denn der Stadtteil hat viel zu bieten: Neben wunderbaren Altbauten, die man beim Flanieren durch den Kiez entdeckt, laden tausend schnieke Cafes dazu ein, die letzten warmen Herbsttage auszunutzen und das Gesicht in Richtung Sonne zu strecken und an der Sojalatte sowie dem veganem Möhrenkuchen zu naschen. Damit ihr euch bereits jetzt einen Eindruck machen könnt, was euch erwartet und wie die Einheimischen wirklich leben, schaut euch am besten das Projekt Wohnen im Prenzlauer Berg an, wa!