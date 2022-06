Fischernetz Deko: Tipps für eine Wohnung wie am Meer

Habt ihr ein Aquarium zu Hause oder wolltet ihr euch schon immer eines anschaffen? Perfekt! Was passt besser zusammen als Fische und ein Fischernetz? Die Kombination erwirkt einen sehr schönen und authentischen mediterranen Look, egal, ob ihr das Aquarium selbst mit einem Netz dekoriert oder das Fischernetz in der Nähe des Aquariums an einer Wand anbringt und ihm somit einen schönen Rahmen schafft. Ihr könnt auch ein kleines Stück Fischernetz zur Deko im Aquarium selbst anbringen. Vorsicht ist allerdings geboten, nicht, dass sich tatsächlich eines eurer Haustiere darin verheddert. Ihr müsst das Netz in diesem Fall dicht am Glas oder am Boden befestigen, so dass es nirgends Spielraum hat.