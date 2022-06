Herbstimpressionen aus deutschen Gärten

Von Gartenmöbeln hat man nur im Sommer was? Von wegen! Diese gemütlich-rustikale Sitzgruppe von edictum – Unikat Mobiliar lädt auch in der kühleren Jahreszeit zum Draußensitzen ein. Schließlich wurden ihre Oberflächen zum Schutz vor Wind und Wetter mit Hartwachsöl behandelt. Und wir genießen es, auch jetzt im Herbst so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft zu verbringen. Noch mehr tolle Ideen für die verbleibenden Herbsttage findet ihr übrigens auf unserer To-do-Liste für einen glücklichen Herbst.