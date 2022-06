Moderne Kamine mit brandheißem Design

Ein Kamin im Wohnzimmer ist eine ganz heiße Sache, denn wo auch immer ein knisterndes Feuer im Kamin brennt, möchte man sich am liebsten sofort niederlassen und ganz entspannt vom Alltag abschalten. Noch ansprechender wird die Atmosphäre, wenn nicht nur das Feuer im Kamin, sondern auch das gute Stück selbst zum echten Blickfang wird. Moderne Kamine verbinden die Faszination des Feuers mit atemberaubender Kunst und coolem Design. So sind die Kamine von Diligence International absolute Eyecatcher, die jeden Raum bereichern und jeder Einrichtung ein ganz besonderes Flair verleihen. Die Focus Fires Kamine fügen sich in topmoderne, puristisch gehaltene Wohnungen ebenso nahtlos ein wie in rustikale Landhäuser, charmante Altbauwohnungen, elegante Villen oder kunterbunte Familienhäuschen.