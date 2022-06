Einrichten im Retro Stil – Tipps und Tricks

Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Zeitreise, denn spätestens seitdem uns die Erfolgsserie Mad Men regelmäßig in die 60er Jahre zurück katapultiert, sind wir alle verrückt nach Retro. Der Spaß an nostalgischen Looks schlägt sich im aktuellen Einrichtungstrend nieder: Es zieht uns zurück an den Nierentisch, wir nehmen im Cocktailsessel Platz und servieren unseren Gästen ihre Drinks auf dem Barwagen. Die gute Nachricht: Um voll im Trend zu liegen, müsst ihr eure Wohnung nicht gleich komplett umgestalten. Es reicht schon, mit wenigen, ausgewählten Details Akzente zu setzen. Das Tolle ist nämlich, dass der Retro-Stil perfekt in aktuelle Wohnträume passt. Da gesellt sich der Butterfly-Chair zum modernen Lounge-Sofa und die Bogenlampe zum IKEA-Regal. Wir haben euch heute einen kleinen Guide mit Tipps und Tricks zum Thema Einrichten im Retro Stil mitgebracht, mit denen ihr euren vier Wänden im Handumdrehen angesagten nostalgischen Charme verleiht.