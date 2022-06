Bauernhaus renovieren: Vor- und Nachteile

Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass für Bauernhäuser relativ kleine Fenster typisch sind. Diese nämlich waren nicht grundsätzlich darauf ausgelegt, viel Licht hereinzulassen, sondern wenig Wärme abzugeben. Darin und auch in finanziellen Angelegenheiten liegt der Grund für die durchschnittlich geringere Fenstergröße im Vergleich zu Neubauten. Heutzutage ist das Bedürfnis nach natürlichem Licht ein ganz anderes. Moderne Dämmsysteme ermöglichen einen sehr viel größeren Anteil an Glasflächen. Jedoch ist es so, dass die Fassaden und Fassadenausschnitte von Bauernhäusern stets bemessen und stimmig verteilt wurden. Um also das äußere Erscheinungsbild nicht maßgeblich zu verändern, sind größere Eingriffe untersagt. Es ist aber möglich, punktuell neue Fensteröffnungen zu setzen, um die Belichtung zu verbessern. Auch hier sollte stets auf natürliche Materialien gesetzt werden.

Tipp: Nutzt bereits großflächige Öffnungen. Wenn ihr zum Beispiel eine Scheune renoviert, so kann das ehemalige Scheunentor mit verglasten Türen versehen werden, was für eine großzügige Lichteinstrahlung sorgt.

Hinzu besaßen Bauernhäuser überwiegend auch Fensterläden, die ein markantes Gestaltungselement sind, aber in erster Linie dem Nutzen galten: nämlich für ein angenehmes Raumklima an warmen sowie kalten Tagen zu sorgen.

Tipp: Versucht möglichst die vorhandenen Exemplare aufzuarbeiten und wiederzuverwenden – wie auch bei den Fenstern. Müssen Lamellen ersetzt werden, so sollten diese etwa aus Holz sein, aber niemals als Aluminium oder aus Kunststoff, denn das zerstört den Charme eines alten Bauernhauses und hätte es zu den damaligen Zeiten auch nicht gegeben. So natürlich wie möglich, so lautet die Devise. Passt dabei zudem die Farbgebung der Fensterläden an die Fenster an. Das schafft ein harmonisches und authentisches Erscheinungsbild.