So findest du die richtigen Badezimmermöbel

Für welche Farbe man sich entscheidet, hängt vor allem auch mit dem jeweiligen Stil des Badezimmers zusammen. Wer sich modern einrichtet kann auch gerne mal auf knalliger Farben bei den Badezimmermöbeln zurückgreifen und sich im Rest des Raumes dezent halten. Richtet man sich im Kolonialstil ein sind dezente Pastellfarben eher von Vorteil und Farben können als Akzente in der Deko gesetzt werden. Auch die größe des Raumes spielt bei der Farbwahl eine Rolle. Knallige Farben sollten besser in großen Räumen genutzt werden, denn kleine Räume können dadurch beengter wirken. Wer dennoch Farbe im kleinen Badezimmer haben möchte, der kann seine Badezimmermöbel in dezenten Farbtönen wählen. Ein zartes grün oder violett kann hierbei sehr gut aussehen.

Bei der Einrichtung und Umgestaltung des Badezimmers sind in Bezug auf die Badezimmermöbel kaum Grenzen gesetzt. In diesem Ideenbuch sind nur einige wenige Ideen aufgezeigt, die noch lange nicht das beschreiben können, was sonst noch alles möglich ist. Neben einer minimalistischen, modernen, ausgefallenen, rustikalen oder im Landhausstil gehaltenen Einrichtung gibt es auch die Möglichkeiten das Bad beispielsweise klassisch oder asiatisch einzurichten – jeder Geschmack kann abgedeckt werden. Hat man erst einmal seinen persönlichen Lieblingsstil für sich gefunden, kann man aus seinem Bad eine wahre Wohlfühloase erschaffen, in der man auch gerne länger Zeit verbringt. Egal ob groß oder klein, ein Badezimmer kann mit ein paar Tricks und Tipps jedem Anspruch genügen. Das A und O bei der Badezimmereinrichtung ist, dass man sich in Vorhinein Gedanken darüber macht, was man genau will – dann kann schon fast nichts mehr schief gehen!