homify 360°: Das Kulturerbe Jurahaus neu interpretiert

Es ist schlicht, wirkt etwas grob – und erzählt eine ganz eigene Geschichte: Das sogenannte Jurahaus existiert seit dem 12. Jahrhundert und gehört heute zu unserem Kulturerbe. Den besten Beweis dafür, dass diese Bauart nichts von ihrem Reiz verloren hat, liefert der Architekt Axel Baudendistel. Bei einem Neubau in Ingolstadt wählte er den rustikalen Baustil eines Jurahauses als Vorbild.

Doch was verbirgt sich denn eigentlich hinter einem “Jurahaus”? Um die Entstehung des Begriffes zu erläutern, gehen wir einige Millionen Jahre in der Geschichte zurück, als sich über dem heutigen Altmühltal noch das Jurameer befand. Nachdem das Meer im Laufe der Jahrzehnte verschwand, blieben auf dem Boden nur noch Ablagerungen von Muscheln und Tieren zurück. Diese Ablagerungen formten sich wiederum Jahre später zu den uns heute bekannten Kalkplatten.

Eben diese Kalkplatten spielten bei dem Bau eines Jurahauses eine entscheidende Rolle: Die Dächer dieser Häuser sind flach geneigt und bestanden zumindest in früheren Zeiten aus mehreren Schichten dünner Kalkplatten.

Weitere Merkmale der Jurahäuser lassen sich am Beispiel des Hauses in Ingolstadt am besten betrachten.