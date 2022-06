Die schönsten Häuser aus ganz Deutschland

Wir beenden unsere architektonische Deutschlandreise in der Uckermark. Das schöne Haus, das hier auf uns wartet, wurde als Haus des Jahres 2014 ausgezeichnet und steht auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück, das umgeben ist von Seen, die zum Baden und Spazierengehen einladen. Der Entwurf nimmt den Bezug zur Natur auf, der zum einen in den verwendeten Materialien zum Ausdruck kommt und zum anderen in der Formensprache, die an eine Farm erinnert. Darüber hinaus öffnet sich das Gebäude mit bodentiefen Fenstern dem Außenraum und verschmilzt dadurch noch mehr mit der umliegenden Natur.