Marmormalerei – Illusionen mit Farbe

Unter dem Pinselstrich von Achim Steudter könnte selbst aus einem IKEA-Tisch ein täuschend echtes Marmorkunstwerk werden. Er gilt nicht umsonst als der David Copperfield der Malerei und Alchimist unter den Handwerkern, der Gips zu Marmor verwandeln kann und aus Spanplatten und Blattgold prächtige Prunkstücke zaubert. Der Meister der Marmormalerei hat nämlich noch viele weitere Talente. So beinhaltet sein künstlerisches Fachkönnen unter anderem Blattvergoldungen, Wandmalerei, Veredelungen und Umgestaltungen von Möbeln und Lampen. Weiterhin hat er eine abgeschlossene Ausbildung als Stuckateur und steht seinen Kunden in all diesen Bereichen von der Planung eines Projekts bis zur Fertigstellung mit Rat und Tat und all seiner langjährigen Erfahrung zur Seite.