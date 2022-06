Das Bumerang-Haus

In einem kleinen Dorf in der Nähe von Göttingen erfüllte sich eine Familie ihren Traum vom perfekten Baugrundstück. Am Ortsrand, dort wo das Dorf in den bewaldeten Hang übergeht, sollte ein Gebäude für das neue Zuhause und den Firmensitz entstehen. Gewünscht war ein Entwurf, der den Innenraum mit ganz viel Licht flutet und die Natur auch im Inneren erlebbar macht. Die erste spontane Entwurfsskizze von K2 Architekten erinnerte an einen Bumerang – und so sollte es auch bleiben. Das Ergebnis: ein einzigartiges Traumhaus Haus mit 171 qm Wohnfläche, viel Balkonfläche und jeder Menge Platz rundherum auf dem 1306 qm großen Grundstück. Aber seht am besten selbst…