Schwarz im Schlafzimmer

Durch die Hochebene hat das Schlafzimmer an sich schon die Gemütlichkeit einer der Höhlen, die man sich als Kind so gerne aus den Polstergarnituren der Terrasse gebaut hat. Die Dunkle Wand schafft zusätzlich ein Gefühl von Geborgenheit. Es sollte vielleicht nicht gleich der ganze Raum sein, aber eine schwarze Wand in Kombination mit gleichfarbigen Lampen, Fenstersprossen oder Kommoden hat eine unerwartet harmonische Wirkung wie die Interior-Designerin Frederike Bettermann mit der Gestaltung dieses Schlafzimmers beweist.