homify 360°: Elatos Resort & Health Club

Es müssen nicht immer die Alpen sein: Wer hierzulande über einen Wander- oder Wintersporturlaub nachdenkt, landet in den meisten Fällen irgendwo in Österreich, Frankreich oder der Schweiz. Für alle, die mal Lust auf eine etwas ungewöhnlichere Alternative haben, gibt es heute ein wenig Inspiration von uns. Es geht nach Griechenland – und zwar nicht ans Meer, sondern in die Berge. Wir stellen euch den Elatos Resort & Health Club vor, ein Resort im Parnass-Gebirge. Etwa zwei Autostunden von Athen entfernt, findet man hier das ganze Jahr hindurch traumhafte Bedingungen: Im Winter laden bekannte Skigebiete Wintersportfans aus aller Welt ein, im Sommer kann man hier wandern, biken oder einfach die Seele baumeln lassen.