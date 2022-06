homify 360°: Tradition trifft Moderne in Portugal

Die Holztreppe steigt zwischen der Glaswand empor und stellt ein Bindeglied der Geschosse sowie eine Verbindung der Materialien dar. Hinter dem Neubau wurde ein Bauvolumen ausgespart, so dass ein Hof entsteht der für südliche Länder üblich ist. Auf diese Weise vereint der moderne Trakt des Hauses ein traditionelles Gut, das modern interpretiert wurde. Durch die raumhohe Verglasung des Treppenhauses ist der gesamte Hof einsehbar. Solche Innenhöfe haben ihren Ursprung von dem spanischen Patio, der sich wiederum von einigen Vorbildern anderer Ländern ableitet. Größtenteils waren diese Höfe reichen Menschen vorbehalten und wurden reich geschmückt. In den meisten Fällen stand im Zentrum des offenen Raumes ein Brunnen. Dieser bot in den heißen Sommermonaten eine kühlende Quelle. Zusätzlich entstand durch den geschlossenen Raum eine erhöhte Akustik, die das Geräusch des Brunnenplätscherns maximierte.