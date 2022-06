Dekorieren mit Lichterketten: Tipps und Tricks

Lichterketten kennen wir alle als funkelnde Dekoration am Tannenbaum oder als Weihnachtsbeleuchtung im Fenster. Doch die kleinen Lichter müssen nicht immer weihnachtlich wirken. Wir dekorieren schon in der dunklen Herbstzeit mit den bunten Leuchten und zaubern so unser gesamtes Zuhause gemütlicher, individueller und heller.

Ob mit LEDs oder bunten Glühlämpchen, mit Stoff oder Papier verziert, im Schlaf- oder Wohnzimmer: Lichterketten tauchen alles in ihren schönen Schein und schaffen so eine freundliche, verspielte Atmosphäre, die in den dunklen Monaten unsere Stimmung hebt, auch wenn es immer früher dunkel wird.

Wir zeigen euch die schönsten Modelle, verraten euch worauf ihr achten müsst und wie sich Lichterketten am originellsten anbringen lassen.