Farbrausch: Gute-Laune-Deko

Tapetenwechsel: Blau beruhigt, Rot ist ein Hingucker und Pastelltöne schaffen eine angenehm wohnliche Atmosphäre. Ob im Bad oder dem Schlafgemach, nur über der Couch oder im kompletten Wohnzimmer: Ein neuer Anstrich in den eigenen vier Wänden macht so Einiges her – und die richtige Farbe sorgt für den ultimativen Happiness-Faktor!