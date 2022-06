Kleines Pariser Apartment

Trotz der kleinen Fläche findet sich in einer französischen Wohnung natürlich ein Platz für eine gesittete Essgruppe, die aus einem Tisch und drei hölzernen Bistrostühlen besteht. Die Füße des Tisches wurden gedrechselt und bieten ein wunderbare Zierde in dem sonst schlichten Raum. Drechseln ist ein Fertigungsverfahren für Holz. Hierbei wird ein Holzstück in eine Drehbank oder einen automasierten Drehautomaten gespannt, wobei sich das Werkstück in der horizontalen Ebene zentrisch um seine Achse dreht und mit einem Werkzeug bearbeitet wird, sodass die schönen Musterungen entstehen. Für künstliches Licht in der sonnendurchfluteten Wohnung sorgt eine Stehleuchte, deren Lampenschirm die Kolorierung des Sofas aufnimmt. Eine zusätzliche Parallele stellt das Portät dar, welches auch auf der gegenüberliegende Seite der Couch aufgehängt wurde.