Sitzmöbel mit dem gewissen Etwas

ease ist viel mehr als ein schnödes Sofa. Hat man sich einmal in das Relaxmöbel hinein gekuschelt, möchte man so schnell nicht mehr aufstehen, so viel ist sicher. Aber ease ist nicht nur super bequem und lässt uns ganz entspannt relaxen, es überzeugt auch mit coolen Add-ons wie einer Docking-Station für Handy und Laptop sowie Lautsprechern in den Lehnen und der Idee eines sanften Blütendufts. Noch dazu lassen sich die organischen Formen des Sitzmöbels nach Belieben verkleinern, bewegen und erweitern, sodass man auf ease ganz bequem alleine oder mit mehreren Personen sitzen, liegen und chillen kann.