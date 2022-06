Farbgestaltung: Rot, Gelb, Grün und Blau

Ob an der Wand, auf Möbeln oder in Form von Textilien und Accessoires: Der Einsatz von Farbe hat großen Einfluss auf die Wirkung eines jeden Raums. Mit Farben lassen sich Zimmer wärmer oder frischer gestalten, optisch verkleinern oder vergrößern. Man kann mit ihnen Akzente setzen, die Persönlichkeit eines Raumes unterstreichen oder seine eigenen Vorlieben zum Ausdruck bringen. Ob wir uns nun am liebsten mit Rot, Blau, Grau oder Orange umgeben, hängt natürlich letztendlich vom persönlichen Geschmack ab, aber darüber hinaus entfaltet nicht jede Farbe in jedem Zimmer die gleiche Wirkung. Grund genug, die beliebtesten Farben mal etwas unter die Lupe zu nehmen. Heute dreht sich hier alles um die Grundfarben Rot, Blau, Gelb und Grün.