Umbau eines Gründerzeithauses

Die breite Glastür wurde aus einbruchsicheren Elementen gefertigt, die sich beim Öffnen platzsparend zusammenfalten. Dadurch entsteht gerade an Frühlings- oder Sommertagen eine sehr harmonische Wirkung: Dank der Bäume hat man hier das Gefühl, im Einklang mit der Natur zu sein. Vom Design her erinnern die Falt-Türen an Industriearchitektur, was nochmal deutlich die Handwerks-Vergangenheit des Gebäudes untermalt.