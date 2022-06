Wenig Stauraum? Wir zeigen euch schöne Regale!

Für all diejenigen unter euch, die eine variable Lösung suchen, ist diese Variante wie maßgeschneidert. Funktional und unauffällig lässt sich der Fläpps Sekretär in beliebiger Höhe an die Wand montieren. Der große Vorteil ist, dass dieses Möbelstück mehrere Funktionen vereint, so kann es nicht nur als ein Regal genutzt werden, sondern kann ebenso als kleiner Sitzarbeitsplatz oder Stehplatz verwendet werden. Nach getaner Arbeit klappt man die horizontale Fläche wieder nach oben und das Möbelstück wird so fast übersehen. Wir finden, verstecken muss sich dieses Design keinesfalls, deswegen nutzen wir es lieber als klassisches Regal für stetige Dekoration.