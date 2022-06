Tipps zur Einrichtung der Küche: Planung und Accessoires

Am wichtigsten ist bei der Planung einer funktionalen Küche die optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raumes. Zwar kann nicht jeder von uns solch eine lichtdurchflutete, offene Küche haben wie auf dem Bild, doch wir können zumindest versuchen, so viel wie möglich aus unserer Küche herauszuholen. Beispielsweise sind in die Decke eingelassene LEDs eine tolle Art, Licht in eine eher dunkle Küche zu bringen. Das macht den ganzen Raum nicht nur freundlicher, auch unsere Arbeit am Herd wird durch die besseren Lichtbedingungen stark erleichtert. Wer die Möglichkeit dazu hat, kann sogar Dachfenster in den Küchenbereich einbauen lassen. Diese bringen wertvolles Sonnenlicht in den Raum und sind – insofern sie sich öffnen lassen – auch noch ein toller Dunstabzug. Außerdem ist es bei der Planung der Küche wichtig zu überlegen, wie die Arbeitswege am besten verkürzt werden können. Hier wurden die Arbeitsplatten nahe an die mittig platzierte Kücheninsel verlegt. So kann man sich leicht zwischen diesen beiden Zonen aufhalten und an beiden Orten arbeiten. Außerdem bietet diese Anordnung viel Platz für Gäste und Familienmitglieder, die sich erfahrungsgemäß gerne in der Küche aufhalten, wenn es verlockend duftet und brutzelt.