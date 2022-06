7 Tipps gegen den Novemberblues

Der goldene Oktober ist vorbei und die Tage werden jetzt spürbar dunkler, kälter und kürzer. Bei vielen von uns löst diese Kombination eine trübsinnige Stimmung aus – ein Phänomen, das unter dem Namen Novemberblues bekannt geworden ist. Schuld an all der Tristesse ist das fehlende Sonnenlicht. Aber wir denken gar nicht daran, uns vom Herbst die Laune verderben zu lassen. Hier kommen unsere Tipps gegen miese Stimmung in den kommenden Wochen.