Moderne Gardinen und Vorhänge

Bei Lamellenvorhängen müssen viele von uns direkt an eine Arztpraxis oder einen Büroraum denken. Doch dieses stylishe Modell räumt mit dem Vorurteil auf: Lamellenvorhänge können auch durchaus trendy aussehen und gut in unseren eigenen vier Wänden aussehen. Ketten aus kleinen Metallperlen machen dieses Exemplar zu einem Hingucker in jedem Raum. Wie ein übliches Vertikal-Lamellen-System, lässt sich auch dieses seitlich an der Schiene mit einem Seil und einer Kette bedienen. Das Modell eignet sich zudem nicht nur als Dekoration fürs Fenster, sondern auch als Raumtrenner.