Zehn praktische und schöne Kleiderschränke

Den Traum von einem begehbaren Kleiderschrank haben viele von uns. Man betritt den Raum und hat sofort sämtliche Kleidungsstücke fein sortiert im Überblick – das ist die Vorstellung. Doch in der Realität stehen wir auch hier oft vor dem Problem, nicht genügend Stauraum eingeplant zu haben. Damit euch dieses Malheur erspart bleibt, könnt ihr euch an unsere Experten von Meine Möbelmanufaktur wenden. Hier werden eure Möbel ebenfalls maßgenau geplant und genau auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Was ihr bei der Einrichtung eines offenen Kleiderschranks oder eines Ankleidezimmers beachten solltet: Allzu oft ärgern wir uns über die schlechten Lichtverhältnisse in Umkleidekabinen und deshalb sollten wir in unseren eigenen vier Wänden alles richtig machen. Setzt bei der Wahl des Lichtes lieber auf ein warmes Farbspektrum, das ist weniger grell und schmeichelt uns damit beim Blick in den Spiegel. Mit verschiedenen Lichtquellen könnt ihr den Raum zudem ideal ausleuchten. Eine Kombination aus direktem und indirektem Licht ist ideal. Auch in den Kleiderschrank lassen sich kleine LEDs einbauen, die die Farbpracht unserer Kleidung zur Geltung bringen und für ein gemütliches Licht sorgen. Und wenn es schließlich ans Einräumen der Schränke geht, sollten wir uns eine Frage immer wieder stellen: Brauche ich dieses Kleidungsstück wirklich? Ausmisten ist angesagt! Damit es euch dann auch zukünftig gelingt, Ordnung im begehbaren Kleiderschrank zu halten, geben wir euch hier ein paar Tipps: Ankleide einrichten – so funktioniert's.