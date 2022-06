Der perfekte Schminktisch: Einrichtung, Dekoration und Aufbewahrung

Ohne einen Spiegel ist natürlich kein Schminktisch komplett. Oft bietet es sich an, einen größeren Spiegel an der Wand zu platzieren und einen kleineren Kosmetikspiegel mit Vergrößerung auf dem Tisch selbst. So können wir uns von Nahem und von Weitem betrachten, je nach Bedarf. Manche Schminktische gibt es übrigens auch mit schon eingebautem, kippbaren Spiegel. So kann je nach Größe der Schminkenden der Spiegel perfekt justiert werden.

Und noch ein Extra-Tipp zur Beleuchtung des Spiegels: Ideal ist es, wenn euer Spiegel schon eingebaute Lampen besitzt. Doch auch eine Leuchte, die an der Wand hinter dem Spiegel platziert wurde, erzeugt ein perfektes Licht fürs Schminken und Frisieren.