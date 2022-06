In Sachen Wohnungseinrichtung sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Zuhause in Szene zu setzen, ihm Style und Charakter zu verleihen und es von anderen abzugrenzen. Schließlich will niemand in einem Haus leben, das genauso eingerichtet und dekoriert ist wie das des Nachbarn. Deshalb haben wir euch heute einige wirklich ausgefallene Wohnideen mitgebracht, die man so wohl kaum noch einmal irgendwo sieht.