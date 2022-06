Leuchten von Lasvit

Die Frozen-Sammlung wurde durch die Verwandlung von Wasser zu Eis inspiriert. Der Moment, in dem H2O einen festen Aggregatzustand annimmt, ist ähnlich wie der des Glasblasens. Das Erstellen eines festen Gegenstands aus einem flüssigen Material ist ein wesentliches Merkmal von Glas. Jeder Designer bemüht sich ein kleines Wunder zu bewirken. Velčovský versucht in seinem Entwurf die Natürlichkeit zu konservieren. Jedes Stück folgt einem einzigartigen Prozess und ist dadurch absolut individuell. Weitere Inspiration fand der Designer in Eisstücken, die ein Zufallselement der Natur sind. Er wollte die Gebilde künstlich einfangen. Das Ergebnis ist eine eingefrorene Skulptur, die aufgrund der vielen unterschiedlichen Texturen, der zerknitterten Details, der Blasenbildung und der abwechslungsreichen Dicken, die Einzigartigkeit des Designs ausmachen.

Maxim Velčovský (geb. 1976) absolvierte sein Studium an der Akademie für Kunst, Architektur und Design in Prag. Seit 2002 ist er Mitbegründer des Qubus Designstudio in Prag. Er beteiligte sich bisher an etwa neunzig Ausstellungen und seine Werke werden in renommierten Museen in ganz Europa ausgestellt. Seit 2011 arbeitet Maxim Velčovský als Art Director für Lasvit.