Eine neue Küche zu planen ist ein umfangreiches Projekt, bei welchem man auf viele Dinge achten muss. Umfangreiche Recherche im Vorfeld und ausgiebige Planung kann einiges an Kosten sparen und vieles vereinfachen. Stöbere einfach durch unsere Webseite und informiere dich über alles, was zur Küchenplanung dazugehört.

Auf was muss ich achten, wenn ich eine Küche planen möchte?

Das wichtigste bei der Küchenplanung ist zum einen der Platz, der dir zur Verfügung steht und zum anderen dein Budget. Es kann sehr schnell sehr teuer werden, wenn du eine Küche einrichtest. Hast du einen großen Raum zur Verfügung, gibt es zahlreiche Möglichkeiten deine Traumküche zu entwerfen. Angefangen von einer Kochinsel bis hin zu freistehenden Bars ist alles möglich. Auch bei einer kleinen Küche lässt sich viel machen und vor allem mit integriertem Stauraum arbeiten. Je nach Budget solltest du darauf achten, welche Materialen du verwendest und was du alles an Küchengeräten benötigst. Bei größeren Anschaffungen, wie zum Beispiel einem Kühlschrank, einem Ofen und einem Herd, ist es ratsam nicht allzu viele Abstriche bei der Qualität zu machen, da diese Geräte ständig in Benutzung sind und einiges aushalten können sollten. Entscheidest du dich für eine Einbauküche solltest du unbedingt alles genau abmessen, um sicher zu gehen, dass deine neue Küche auch exakt in den dafür vorgesehenen Raum passt.

Wo finde ich Ideen zur Küchengestaltung?

Wenn du deine Küche planen möchtest, dir aber noch unschlüssig bist, wie sie genau aussehen soll und was du für Optionen hast, kannst du dich ganz einfach online darüber informieren. Bei homify haben wir die neuesten Küchentrends für dich im Überblick. Eine Vielfalt an Bildern und Vorschlägen, Tipps und Tricks für sämtliche Küchen, von stilvoll bis gemütlich rustikal und nützliche Informationen zu Materialien und Geräten warten hier auf dich. Nimm dir ausreichend Zeit, dich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Wenn dir etwas gefällt, kannst du es ganz einfach in deinem homify Ideenbuch speichern, dir Notizen dazu machen und somit Schritt für Schritt deine Traumküche zusammenstellen. Natürlich kannst du dich auch jederzeit in Küchenstudios oder auch einfach bei Freunden und Bekannten Zuhause inspirieren lassen und anschließend deine perfekte Küche planen.

Welche Fachkräftige benötige ich, wenn ich eine Küche planen möchte?

Bei einer so großen und wichtigen Anschaffung ist es ratsam, wenn nicht sogar unumgänglich mit einem Experten zusammen zu arbeiten. Küchenplaner können dir dabei helfen den Raum perfekt zu nutzen und mit dir zusammen deine Traumküche entwerfen. Ehe du einen Experten für Küchenplanung aufsuchst, ist es jedoch von Vorteil zu wissen, was du dir in etwa vorstellst. Auch die Maße des Raumes solltest du dir notieren, um genaue Pläne anfertigen zu können.