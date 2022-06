Küchen sind oft der Mittelpunkt des Familienlebens und daher eine der wichtigsten Anschaffungen, wenn du dabei bist, ein neues Zuhause für dich und deine Familie zu bauen. Auch für begeisterte Hobbyköche sind Küchen nach Maß eine tolle Investition.

Wo finde ich Ideen und Inspiration für Küchen nach Maß?

Ideen und Inspiration findest du ganz schnell und einfach bei homify. Wir haben die neusten Küchentrends für dich und Tipps dazu, wo du die besten Küchenmöbel nach Maß findest. In deinem ganz persönlichen Ideenbuch kannst du dir alles abspeichern, was dir besonders gut gefällt. So wirst du nach und nach sicherlich herausfinden, wie deine Küche nach Maß letztendlich aussehen soll. Wenn du dich lieber persönlich von den Materialien und möglichen Designs überzeugen möchtest, kannst dich auf Fachmessen oder in Küchenstudios umsehen und beraten lassen. Es ist auch immer hilfreich sich bei Freunden und Bekannten inspirieren zu lassen oder einfach gemütlich durch Küchenzeitschriften zu stöbern und sich dabei Anregungen und Ideen zu holen.

Wie kann ich Küchen nach Maß planen?

Hast du eine ungefähre Vorstellung davon, was du alles in deine Küche integrieren möchtest, geht es an die Planung. Dafür benötigst du einen professionellen Küchenplaner. Experten dazu findest du entweder auf homify oder auch in dem Küchenstudio deiner Wahl. Für die Planung ist es zum einen wichtig, dass du weißt welche Elemente du einbauen möchtest, und auch dass du die genauen Maße deiner Küche kennst. Bei Küchen nach Maß muss millimetergenau gearbeitet werden, um das bestmögliche Endergebnis zu bekommen. Achte außerdem darauf, dass du genügend Stauraum zur Verfügung hast, um all deine Geräte etc. unterzubringen. Auch deine Bewegungsfreiheit sollte nicht zu eingeschränkt sein. Kurze Wege sind zwar gerade beim Kochen sehr angenehm, wenn du dich jedoch auch gemütlich mit deiner Familie in der Küche aufhalten möchtest, sollte es nicht allzu eng bemessen sein.

Welche Fachkräfte benötige ich, wenn ich meine Küchen planen möchte?

Wenn du mit einem Küchenplaner zusammenarbeitest, wird dieser sich auch um alle weiteren Fachkräfte kümmern, die du zur Gestaltung und zum Aufbau deiner Küche nach Maß benötigst. Darunter fallen zum Beispiel auch Elektriker, die sich um die Anschlüsse großen Geräte kümmern sowie um die perfekte Beleuchtung. Zur perfekten maßgefertigten Küche gehören oft auch Küchenmöbel nach Maß. Auch dazu kann dich dein Küchenplaner beraten. Alternativ kannst du auch bei Möbeldesignern nachfragen oder dich auf homify darüber informieren.